Хавбек «Спартака» Зобнин попросил прощения у одноклубников после удаления

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин попросил прощения у одноклубников после удаления в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщил форвард красно-белых Александр Соболев.

По его мнению, подобные ошибки иногда случаются по ходу игры.



«Роман извинился перед всеми и после первого тайма, и после матча. Порой такое бывает, это эмоции», — передает слова Соболева Sport24.

Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев призвал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско покинуть свой пост.