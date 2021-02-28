Туктамышева верит в попадание на ЧМ по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева подвела итоги финала Кубка России по фигурному катанию в Москве. Ее слова передает «РИА Новости».

Спортсменка заявила, что очень рассчитывает на попадание на мировое первенство в Стокгольме.

«Я надеялась на чемпионат мира. Я так давно не была там, хочу просто кайфовать и получать удовольствие.

Не хочу ставить никаких задач по месту, хочу просто использовать этот шанс показать свои программы не только в России, но и в мире», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева стала победительницей финала Кубка России.