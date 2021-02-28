Туктамышева верит в попадание на ЧМ по фигурному катанию
Вадим Балканов
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Елизавета Туктамышева подвела итоги финала Кубка России по фигурному катанию в Москве. Ее слова передает «РИА Новости».
Спортсменка заявила, что очень рассчитывает на попадание на мировое первенство в Стокгольме.
«Я надеялась на чемпионат мира. Я так давно не была там, хочу просто кайфовать и получать удовольствие.
Не хочу ставить никаких задач по месту, хочу просто использовать этот шанс показать свои программы не только в России, но и в мире», — сказала Туктамышева.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева стала победительницей финала Кубка России.