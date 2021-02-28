Мишин предвосхитил попадание Туктамышевой на чемпионат мира

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предвосхитил попадание Елизаветы Туктамышевой на чемпионат мира в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 24-летняя спортсменка смогла сохранить о себе доброе имя в мире фигурного катания на протяжении всей карьеры.

«Вряд ли найдется человек, который скажет о Лизе что-то нехорошее. Именно поэтому она является статуей свободы для тех девушек, которым за 20. Статуей свободы, которая освещает путь в фигурное катание.

Думаю, она отобралась на чемпионат мира», — сказал Мишин.



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