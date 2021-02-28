«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ

В очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры подопечные Томаса Тухеля набрали 44 очка и закрепились на пятой строчке в таблице чемпионата страны.



Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста».