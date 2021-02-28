«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры подопечные Томаса Тухеля набрали 44 очка и закрепились на пятой строчке в таблице чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста».