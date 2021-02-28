Фигурист Семененко стал победителем финала Кубка России

Фигурист Евгений Семененко стал победителем финала Кубка России.

По сумме двух программ спортсмен набрал 265,13 балла (94,95 балла за короткую программу и 170,18 балла за произвольную). Второе место занял Петр Гуменник (256,06; 88,09 + 167,97). Третьим стал Дмитрий Алиев (254,79; 82,79 + 172,00).

Финал Кубка России по фигурному катанию проходит в Москве на арене «Мегаспорт». Также 28 февраля с произвольными программами выступят женщины. Начало — в 17.50 мск.

Ранее фигурист Марк Кондратюк сравнил свой сезон с картиной «Крик» Эдварда Мунка.

Фигурное катание. Кубок России. Финал

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 265,13

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 256,06

3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 254,79