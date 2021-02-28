Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ

Российские лыжники вышли в финал командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Александр Большунов и Глеб Ретивых прошли дистанцию за 14.30,3 и заняли второе место. Первыми стали норвежцы (14.30,1). Третьими финишировали шведы (+0,50).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы вышли в финал командного спринта.

Лыжный спорт. Чемпионат мира. Оберстдорф

Командный спринт, 6 x 1,6 км. 1/2 финала

1. Норвегия — 14.30,1

2. Россия — +0,3

3. Швеция — +0,5