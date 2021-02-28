Промес попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Рубином»

Московский «Спартак» и казанский «Рубин» определились со стартовыми составами на матч 20-го тура чемпионата России.

Вернувшийся в столичный клуб нападающий Квинси Промес выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Маслов, Джикия, Айртон, Мозес, Хендрикс, Зобнин, Понсе, Промес, Соболев.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зуев, Абильгор, Шатов, Мусаев, Кварацхелия, Макаров, Деспотович.

Встреча между «Спартаком» и «Рубином» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.

Ранее «Спартак» показал первую тренировку Промеса после возвращения.