FIS изменила правила квалификации в финал командного лыжного спринта на ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает SVT.

По информации источника, в финал соревнований выйдут по четыре команды из каждой полуфинальной гонки и два лучших по времени коллектива. Прежде в финал отбирались по две команды из каждого полуфинала и шесть коллективов, показавших лучшее время.

Решение было принято с целью выровнять условия для команд из-за теплой погоды на трассе в Оберстдорфе.

Командные спринты пройдут 28 февраля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне.