Олимпийский чемпион Легков отреагировал на победу Большунова на ЧМ

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Роскошная гонка! Одна из тех гонок, которую захочется пересматривать. Саша, ты выше всяких похвал. Какая уверенность в каждом движении, какая надежность! Какой запас прочности!» — написал Легков в Instagram.

Бывший спортсмен уверен, что у каждого российского лыжника есть на чемпионате мира потенциал завоевать золото.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее журналист норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер заявил, что успех Большунова поможет России понять, что можно побеждать без жульничества.