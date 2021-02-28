Россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20
Виктория Алексеева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский боец Максим Гришин проиграл американцу Дастину Джейкоби на турнире UFC Vegas 20.
Бойцы провели в октагоне заявленные три раунда, после чего судьи приняли решение единогласно присудить победу американскому спортсмену — 29-28 29-28 29-28.
Поединок открыл предварительный кард турнира.
Примечательно также то, что Гришин провалил контрольное взвешивание, поэтому лишился 30 процентов гонорара за бой в пользу соперника.
Ранее сообщалось, что Олейник прокомментировал поражение Докосу.