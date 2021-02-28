Россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20

Российский боец Максим Гришин проиграл американцу Дастину Джейкоби на турнире UFC Vegas 20.

Бойцы провели в октагоне заявленные три раунда, после чего судьи приняли решение единогласно присудить победу американскому спортсмену — 29-28 29-28 29-28.

Поединок открыл предварительный кард турнира.

Примечательно также то, что Гришин провалил контрольное взвешивание, поэтому лишился 30 процентов гонорара за бой в пользу соперника.

Ранее сообщалось, что Олейник прокомментировал поражение Докосу.