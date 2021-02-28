Тренер «Тоттенхэма» Моуринью назвал давление кислородом

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, чувствует ли давление из-за последних результатов лондонской команды, передает «Би-би-си».

В матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Моуринью потерпели два поражения подряд — команда проиграла «Манчестер Сити» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2), а также уступили «Эвертону» в матче пятого раунда Кубка Англии.

«Проблема – это когда давления нет. Оно как кислород, это наша жизнь. Не думаю, что в мире есть хоть один тренер без задач, не испытывающий какого-либо давления», — заявил специалист.

«Тоттенхэм» идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 24-х игр 36 очков.

Ранее сообщалось, что Нагельсман готов сменить Моуринью в «Тоттенхэме».