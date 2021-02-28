В победе Большунова на чемпионате мира не увидели подвига

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира, передает Sport24.

Российский спортсмен завоевал золото в скиатлоне. Примечательно, что для Большунова, который сумел вырвать победу на финише у двух норвежских спортсменов, эта победа стала первой на чемпионатах мира.

«Саша посвятил этой медали всю свою жизнь. Поэтому я не вижу в этом ничего сверхгероического, тем более чего-то похожего на подвиг. Он молодец, завоевал золотую медаль. Поздравляю его», — заявил Лебедев.

Ранее сообщалось, что министр спорта России обрадовался успеху Большунова на ЧМ-2021.