Хавбек «Локомотива» Баринов впервые за полгода вышел на поле

Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов впервые за полгода вышел на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игрок появился на 90-й минуте, заменив Рифата Жемалетдинова.

Напомним, что полузащитник в игре четвертого тура против столичного «Спартака» порвал крестообразные связки, после чего прошел длительный курс восстановления.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» оказалась сильнее «Севильи».