Вяльбе отреагировала на успех Большунова на чемпионате мира по лыжам
Вадим Балканов
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на успех Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам, где он завоевал золотую медаль в скиатлоне.
По ее словам, 24-летний атлет давно шел к своей цели и полностью заслужил победу на мировом первенстве.
«Саша — огромный молодец, огромное ему спасибо за эту победу. Это была потрясающая гонка. За счет своей «физики» он смог совершить мощный финиш, он давно готовился к этим соревнованиям.
Безусловно, Саша в данный момент очень счастлив, просто он не всегда показывает эмоции», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что норвежский тренер Эйрик Мюр Носсум признал тотальное доминирование Александра Большунова.