Вяльбе отреагировала на успех Большунова на чемпионате мира по лыжам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на успех Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам, где он завоевал золотую медаль в скиатлоне.

По ее словам, 24-летний атлет давно шел к своей цели и полностью заслужил победу на мировом первенстве.

«Саша — огромный молодец, огромное ему спасибо за эту победу. Это была потрясающая гонка. За счет своей «физики» он смог совершить мощный финиш, он давно готовился к этим соревнованиям.

Безусловно, Саша в данный момент очень счастлив, просто он не всегда показывает эмоции», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что норвежский тренер Эйрик Мюр Носсум признал тотальное доминирование Александра Большунова.