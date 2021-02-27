Валиева получила за прокат в финале Кубка России оценки выше мирового рекорда
Вадим Балканов
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Российская фигуристка Камила Валиева получила за прокат в короткой программе финала Кубка России оценки выше мирового рекорда.
Ученица заслуженного тренера Этери Тутберидзе чисто исполнила тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип.
За свое выступление 14-летняя спортсменка получила 88,71 балла, что является результатом выше мирового рекорда (85,45 балла).
Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России.