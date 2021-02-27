Определились пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
27 февраля завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2021 Западной конференции ЦСКА встретится с московским «Спартаком», петербургский СКА сыграет против минского «Динамо», московское «Динамо» сразится с череповецкой «Северсталью», а ярославский «Локомотив» поборется с хельсинским «Йокеритом».
На Востоке казанский «Ак Барс» сыграет против нижегородского «Торпедо», омский «Авангард» выйдет на лед против екатеринбургского «Автомобилиста», магнитогорский «Металлург» встретится с «Барысом», а уфимский «Салават Юлаев» будет играть против «Трактора» из «Челябинска».
Ранее главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон назвал главный козырь новичка команды — российского нападающего Кирилла Капризова.