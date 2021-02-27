Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак нашел позитив в ничейной игре против «Ростова» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sports.ru.

По его словам, сине-бело-голубые стали чаще проводить атаки, держа мяч внизу, что позволяет более разнообразно действовать в финальной трети поля.

«В принципе, наша команда забивает больше всех, значит, играем правильно», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.