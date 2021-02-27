«Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Локомотива»

«Краснодар» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

Об этом проинформировал журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его информации, «быки» заинтересованы в трансфере хавбека, однако теперь вопрос заключается в том, сможет ли договориться с Жемалетдиновым «Локомотив».

Футболист провел в нынешнем сезоне 11 встреч.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Магнуссон высказался о предстоящем матче с «Локомотивом».