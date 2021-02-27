Норвежские лыжники рассказали о тактике против Большунова в скиатлоне

Норвежские лыжники Сьюр Рете и Ханс Кристер Холунд рассказали о тактике против россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Рете признался, что россиянин является главным соперником для сборной Норвегии. Он заявил, что лучший способ оставить Большунова без медалей — это стараться, чтобы один из норвежцев был впереди на трассе.

«Звучит понятно, но там, в гонке, значение имеют мелочи. Если лыжи будут работать так, как вчера у спринтеров, то у нас будет хороший шанс», — рассказал Рете в эфире телеканала NRK.

Холунд добавил, что будет в числе тех, кому предстоит задавать темп.

«Но, пожалуй, не стану работать первым все 30 км, чтобы потом убежали Йоханнес Клебо и Большунов», — сказал норвежец.

Мужской скиатлон пройдет 27 февраля. Начало — в 15.30 мск.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее шведский журналист заявил, что Большунов обязан выиграть золото на чемпионате мира.