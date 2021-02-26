В сети появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной
Антон Борисов
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Стали известны детали новой произвольной программы российской фигуристки Алены Косторной. Чемпионка Европы 2020 года продемонстрировала ее в ходе тренировочного проката в преддверии финала Кубка России на арене «Мегаспорт» в Москве.
Видео выступления Косторной опубликовал Instagram-аккаунт F.U.N.Сектор. По словам самой фигуристки, произвольную программу ей поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.
Финал Кубка России пройдет с 27 по 28 февраля. Турнир считается заключительным этапом в рамках отбора фигуристов сборной России к чемпионату мира, который примет Стокгольм.
Ранее тренер Косторной Евгений Плющенко рассказал о текущей форме своей подопечной, которая переболела коронавирусом.