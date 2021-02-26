Большунов примет участие во второй гонке на чемпионате мира

Тренер российских лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой Юрий Бородавко сообщил, что его подопечные примут участие в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Его слова передает ТАСС.

Гонка, которая станет второй на текущем мировом первенстве, состоится 27 февраля. Накануне лыжники приняли участие в спринтерской гонке, где были разыграны первые два комплекта наград ЧМ. Россияне завоевать наград не сумели. Александр Большунов в финальном заезде занял четвертое место, а Наталья Непряева, недавно восстановившаяся после перелома руки, не преодолела четвертьфинальную стадию.

Помимо спринта и скиатлону в программу лыжных гонок чемпионата мира войдут командный спринт, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафета и масс-старт. Турнир продлится до 7 марта.