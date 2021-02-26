Бубнов призвал «Краснодар» сосредоточиться на чемпионате России

Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов высказался после вылета «Краснодара» из 1/16 финала Лиги Европы, передает Sportbox.

«Краснодар», единственный из российских клубов, вышедших в плей-офф еврокубков, проиграл с общим счетом по двум матчам 2:4 «Динамо» из Загреба.

«После трех поражений подряд «Краснодару» будет очень трудно переключиться на чемпионат России, но сделать это необходимо. Чтобы почувствовать уверенность в себе, очень важно обыграть «Урал» на своем поле. Турнирное положение непростое», — заявил Бубнов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» идет на седьмой строчке, имея в активе 30 очков. С «Уралом» «быки» сыграют 28 февраля, матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Нидерланды в марте могут обогнать Россию в рейтинге УЕФА.