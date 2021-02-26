«Флорида» Бобровского оказалась сильнее «Далласа» в НХЛ

«Флорида Пантерз» победила «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «пантер». Примечательно, что изначально «Даллас» повел со счетом 2:0, однако не смог удержать свое преимущество.

Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 37 бросков по своим воротам из 39.

Ранее сообщалось, что Худобин вышел на первое место в истории «Далласа» по шатаутам с 40+ сейвами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 3:2

0:1 — Павелски (Даулинг), 22:10;

0:2 — Бенн (Клингберг, Факса), 37:49;

1:2 — Барков (Вераге, Уигар), 53:39;

2:2 — Марчмент, 54:31;

3:2 — Ватрано (Веннберг, Хёрнквист), 56:50.