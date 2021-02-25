Губерниева огорчил отказ Большунова от общения с прессой

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении российского лыжника Александра Большунова отказаться от общения с прессой после спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов огорчил тем, что не пришел в микст-зону. Он прошмыгнул, не поговорил и не объяснил. Нужно держать удар, когда ты проигрываешь», — написал Губерниев в Telegram.

По итогам гонки россиянин занял четвертое место. После финиша спортсмен отказался посещать микст-зону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Большунов получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника.