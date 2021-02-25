Стало известно, когда Помазун приступит к тренировкам с ЦСКА

Агент Алексей Николаев, представляющий интересы вратаря Ильи Помазун, высказался относительно возвращения футболиста в московский ЦСКА. Первую часть сезона игрок провел в аренде в «Урале».

По словам Николаева, подробнее о желании армейцев отозвать своего голкипера сообщит клуб. Уже 25 февраля Помазун сможет приступить к тренировкам с ЦСКА.

«Илья возвращается в ЦСКА по контрактным обязательствам. По какой причине? Об этом скажет клуб в своем заявлении. Он уже в Москве и не исключаю, что уже сегодня будет участвовать в тренировке», — приводит слова Николаева Sport24.

Ранее сообщалось, что в «Урале» подтвердили, что Помазун возвращается в ЦСКА из-за болезни Акинфеева.