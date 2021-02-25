Кокорин тренируется в общей группе в «Фиорентине»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возобновил полноценные тренировки с итальянской командой. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что россиянин восстановился от повреждения, которое он получил в матче с миланским «Интером», и вернулся в общую группу, где занимается наравне с остальными партнерами по команде.

29-летний Кокорин перебрался в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно из московского «Спартака», подписав контракт до 2024 года. После этого он появился на поле лишь в одном матче, выйдя в концовке встречи с «Интером», и дважды оставался на скамейке запасных. Следующий матч «фиалки» проведут 28 февраля и в гостях сыграют с «Удинезе» в рамках 24-го тура итальянской Серии А.