Главный вундеркинд мирового футбола подарил Хабибу свою майку

Главная звезда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии, форвард Эрлинг Холланд сделал подарок непобежденному чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Футболист передал россиянину игровую футболку «шмелей» со своим автографом. Нурмагомедов в свою очередь сфотографировал подарок и опубликовал его у себя в Instagram-stories.

«Спасибо большое, монстр», — подписал изображение Хабиб, отметив аккаунт норвежца.

Нурмагомедов, занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254.

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