НХЛ отстранила россиянина из-за коронавируса

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов отправлен в список отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщает телеканал TSN.

По информации источника, 26-летний форвард получил сомнительный результат теста на COVID-19.

С нынешнего сезона НХЛ отстраняет хоккеистов в случае положительных или сомнительных результатов теста не коронавирус, возникновения симптомов заболевания или контакта с зараженными COVID-19. В текущий момент лига отстранила восьмерых хоккеистов. Барабонов является единственным представителем России.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата форвард «Торонто» принял участие в восьми матчах и результативными действиями не отметился. Его последняя игра датирована 23 февраля. «Торонто» на своей площадке уступил «Калгари Флэймз» со счетом 0:3.