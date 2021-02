«Монако» после победы над «ПСЖ» установил историческое достижение

В очередном матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» в гостях одолел «Пари Сен-Жермен».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Нико Ковача.

Монегаски стали первой командой за девять лет, сумевшей обыграть «ПСЖ» дважды в течение одного сезона, сообщает Opta.

В сезоне-2011/12 подобное удалось «Нанси».

