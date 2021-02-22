Форвард «Нью-Джерси» Гусев забросил первую шайбу в сезоне
Вадим Балканов
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забросил первую шайбу в нынешнем сезоне.
Россиянин поразил ворота «Вашингтон Кэпиталз» с передачи Дэймона Сиверсона на последней минуте основного времени игры.
Этот гол не помог «дьяволам» избежать поражения в матче, итоговый счет — 4:3. пользу «столичных».
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о матче с «Нью-Джерси Дэвилз».