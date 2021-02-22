В «Наполи» запретили футболистам и Гаттузо говорить с прессой

Руководство «Наполи» приняло жесткое решение после очередного поражения в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Встреча завершилась со счетом 2:4.

Как проинформировали в Football Italia, по результатам воскресной игры руководство неаполитанцев запретило на неопределенный срок футболистам и главному тренеру Дженнаро Гаттузо давать интервью.

К слову, в последних десяти поединках «Наполи» потерпел шесть поражений.

В турнирной таблице Серии А клуб из Неаполя идет на седьмом месте.

Ранее «Фиорентина» разгромила «Специю».