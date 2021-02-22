«Аталанта» одолела «Наполи», Миранчук вышел на поле в концовке встречи

В рамках 23-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома победила «Наполи».

Встреча закончилась со счетом 4:2.

Стоит отметить, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле лишь на 84-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

Как итог, «Аталанта» набрала 43 очка и сохранила четвертое место в турнирной таблице национального первенства. «Наполи» (40) идет на седьмой строчке.

Чемпионат Италии — 23-й тур

«Аталанта» — «Наполи» — 4:2

Голы: 1:0 — Сапата – 52', 1:1 — Зелиньски – 58', 2:1 — Госенс – 64', 3:1 — Мурьель – 71', 3:2 — Госенс – 75' (автогол), 4:2 — Ромеро – 79'.

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