Мостовой не понял, почему Тедеско не ушел из «Спартака» зимой

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выразил непонимание, почему главный тренер Доменико Тедеско не ушел из «Спартака» нынешней зимой. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, руководство столичного клуба с самого начала знало о том, что немецкий специалист хочет покинуть команду и вернуться в Германию.

«Опять начнутся разговоры, что Тедеско не справляется с должностью, что он зря находится в клубе. Он сразу это озвучил. И возникает встречный вопрос: а зачем его оставили?

Тедеско пришел со скандалом, и, видимо, со скандалом и уйдет» — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что экс-судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов раскритиковал пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».