«Севилья» проявляет интерес к форварду «Зенита» Азмуну

«Севилья» проявляет интерес к форварду петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердару Азмуну. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, андалусийская команда ищет потенциальную замену Юссефу Эн-Несири, который может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 15 матчей, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой выразил непонимание, почему главный тренер Доменико Тедеско не ушел из «Спартака» нынешней зимой.