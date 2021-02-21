В «Спартаке» хотят после Тедеско вновь назначить иностранного тренера

Директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов высказался о поиске нового главного тренера.

По его словам, руководство клуба склоняется к варианту назначения иностранного специалиста.

«У нас год будет очень важный — столетие с момента основания. И клуб должен максимально ответственно подойти к выбору наставника.

Вероятнее всего, это будет зарубежный специалист. Каковы будут принципы отбора — наверное, будет понятно чуть позже», — сказал Фетисов в интервью журналисту Сергею Егорову.

Ранее известный спортивный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга.