Министр спорта Франции попросила Мбаппе не уезжать из страны

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе не уезжать из страны.

«Килиан, оставайся во Франции. Мы хотим и дальше смотреть, как ты играешь здесь. Ты нам нужен, ты нужен публике, «ПСЖ» нужен тебе, а нашим молодым людям нужны образцы для подражания и примеры, на которые они могли бы равняться», — цитирует Марасиняню AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 21 матче, в которых забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» форвард оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.