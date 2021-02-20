Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал громкие трансферы
Андрей Черников
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Жоан Лапорта, кандидат на пост президента каталонской «Барселоны», пообещал громкие трансферы, передает Ccma.cat.
«Мбаппе? Холанд? Если я стану президентом «Барсы», клуб сможет подписать самых интересных игроков. Мы улучшим то, что имеем сейчас», — сказал Лапорта.
В турнирной таблице Примеры сине-гранатовые занимают третье место, набрав 46 очков.
Ранее Мбаппе угрожал Альбе убийством во время матча Лиги чемпионов.