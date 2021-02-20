Губерниев верит в то, что Россия выиграет две медали на ЧМ по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что российские биатлонисты смогут выиграть две медали на чемпионате мира по биатлону, передает «СЭ».



Напомним, на турнире осталось провести эстафеты и масс-старты.

«Я не отказываюсь от своего прогноза. Пожалуй, три медали — многовато, но две награды мы можем выиграть. У нас хорошее представительство во всех гонках. В каждой мы будем бороться за медаль», — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев заявил, что Алексендр Логинов сам пишет себе планы тренировок.