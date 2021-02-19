Быстров похвалил «Краснодар» за бойцовские качества в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров похвалил «Краснодар» за бойцовские качества в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

По его словам, подопечные Мурада Мусаева проиграли все микродуэли, которые были по ходу игры.

«Ребята бились, молодцы. Не повесили головы, продолжали действовать. Им было тяжело, но сравнивали счет.



Просто на таком уровне, когда ты выходишь с форой в три мяча... Тяжеловато», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».