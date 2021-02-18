Тренере «Краснодара» Мусаев объяснил решение отзаявить Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил решение клуба отзаявить вратаря Матвея Сафонова в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У него травма. Он еще не приступил к работе в общей группе. Решили перезаявить его во вторую команду. Наберет форму, будет тренироваться в общей группе, сыграет 1-2 домашних матча за «Краснодар-2», чтобы прийти в тонус. Только с этой точки зрения», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

Сафонов пропустил зимние сборы в Дубае и Марбелье. В декабре 2020 года главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что голкипер получил травму на предыгровой тренировке.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей.

Ранее Сафонов рассказал, как он возвращался из Турции после выявления у него коронавируса в расположении сборной России.