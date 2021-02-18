Экс-министр Японии избрана главой оргкомитета Олимпиады в Токио
Антон Борисов
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Бывший министр Японии Сэйко Хасимото избрана главой оргкомитета соревнований, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Нового председателя оргкомитета поздравил президент МОК Томас Бах.
«В ее в арсенале такой колоссальный олимпийский опыт, она принимала участие во многих Олимпиадах, а также неоднократно возглавляла делегацию Японии на Олимпийских играх, поэтому считаю, что она идеально подойдет для этой должности», — заявил Бах.
Ранее сообщалось, что возглавлявший оргкомитет Есиро Мори покинул свой пост из-за сексистского скандала.