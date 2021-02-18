Россиянка Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне.

23-летняя спортсменка в полуфинальном матче оказалась сильнее Даниэль Роуз Коллинс из США.

Встреча продлилась 2 часа 20 минут и завершилась в трех сетах — 6:2, 6:7, 6:1.

Касаткина сделала десять подач навылет, совершила три дойных ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что японка Наоми Осака вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).