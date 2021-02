Менеджер Хабиба высказался о перспективах возвращения бойца в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался о перспективах его возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Соответствующий пост он выложил в Twitter.

По его словам, камбэк 32-летнего дагестанца в октагон исключен.

«Этот парень больше никогда не будет драться», — написал Абдель-Азиз.

Ранее сообщалось, что боец Жорж Сен-Пьер ответил на заявление американца Камару Усмана, который сказал, что хочет подраться с ним.

This guy will never fight https://t.co/XlSaBAmL1D