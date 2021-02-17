Определены лучшие голы 24-го тура чемпионата Англии
Антон Борисов
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Определены лучшие голы 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В топ-5 попали мячи, забитые нападающим лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, защитником «Бернли» Мэттью Лоутоном, нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем.
После 24-х туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 53 очка.
Ранее были названы лучшие футболисты 24-го тура АПЛ.