Кокорина посадили на особую диету

Тренерский штаб «Фиорентины» посадил нападающего Александра Кокорина на особую диету, сообщает La Nazione.

По информации издания, разработанная в клубе программа тренировок и особый рацион питания помогли россиянину добиться значительного прогресса в своей спортивной форме, удивив даже главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

Отмечается, что для набора 100% кондиций форварду понадобится еще 2-3 недели.

Россиянин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2). Форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч против «Сампдории».