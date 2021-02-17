Юного дзюдоиста до смерти избили за отказ проиграть сопернику

14-летний боец Сулейман Турсунбаев был избит до смерти после победы на турнире по дзюдо в Туркменистане, сообщает Turkmen.news.

По информации издания, спортсмен отказался проигрывать в финале соревнований. Он одержал победу над своим соперником, курсантом института МВД Туркменистана.

После турнира Турсунбаева и его тренера избила группа неизвестных людей. Бойца увезли с собой, а спустя некоторое время его обнаружили случайные прохожие.

Он был госпитализирован в одну из больниц Ашхабада, однако врачи отказали в экстренной помощи и посоветовали отвезти пострадавшего по месту жительства, которое расположено в 500 километрах от столицы. Спустя несколько дней Турсунбаев умер в районной больнице.

Отмечается, что родители 14-летнего спортсмена обратились к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой найти и наказать причастных к трагедии.

Ранее сообщалось, что юного футболиста убили во время уличной драки.