Фуркад назвал бессмысленными санкции WADA в отношении России

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Я бы не стал говорить на тему того, должны быть санкции жестче или нет. Я скажу, что принятые выглядят немного странными. Если и применять наказание, то оно должно быть иным, потому что нынешнее выглядит немного бессмысленным», — цитирует Фуркада ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что считает мягким наказание для российских биатлонистов.