Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

Юношеская лига УЕФА сезона-2020/21 отменена из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте московского «Локомотива».

«В письме исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике», — говорится в заявлении.

В рамках 1/32 финала турнира молодежная команда «Локомотива» должна была сыграть с будапештским «Ференцварошем», петербургский «Зенит» — с «Ренном», «Краснодар» — с амстердамским «Аяксом», а «Чертаново» — с «Маккаби» Хайфа.

Ранее УЕФА подтвердил проведение чемпионата Европы — 2020 в сроки.