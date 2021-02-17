IBU не видит причин для возвращения цветов российского флага на логотип СБР
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Международный союз биатлонистов (IBU) не будет менять решение об ограничениях в отношении российской сборной на чемпионате мира в словенской Поклюке, передает ТАСС.
Ранее организация запретила россиянам использовать во время турнира полное название Союза биатлонистов России (Russian Biathlon Union) и логотип федерации с триколором.
«Мы обсуждали это решение на встрече с СБР. IBU не видит юридических оснований для изменения исполнения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS)», — говорится в заявлении IBU.
Ранее сообщалось, что СБР готов обратиться в CAS из-за запрета флага на чемпионате мира.