Гвардиола выразил обеспокоенность предстоящей международной паузой
Вадим Балканов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность предстоящей международной паузой. Об этом сообщает Goal.
По его словам, игроки рискуют заразиться коронавирусом в расположении национальных команд, что может в дальнейшем привести к приостановке Английской премьер-лиги (АПЛ).
Каталонский специалист заявил, что единственный способ обезопасить себя — это оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от любых перемещений.
Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил желание «побаттлиться» с нападающим Артемом Дзюбой.