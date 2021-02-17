Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность предстоящей международной паузой. Об этом сообщает Goal.

По его словам, игроки рискуют заразиться коронавирусом в расположении национальных команд, что может в дальнейшем привести к приостановке Английской премьер-лиги (АПЛ).

Каталонский специалист заявил, что единственный способ обезопасить себя — это оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от любых перемещений.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил желание «побаттлиться» с нападающим Артемом Дзюбой.